Devrim niteliğinde yenilik: Vergide zaman sınırına son!
Vergide yeni dönem! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz Cuma günü açıkladığı Ekonomi Reformları Paketi'nde vergi ile ilgili çok önemli detaylar yer aldı. Özellikle dijital vergi dairesi, devrim niteliğinde bir yenilik olacak. Tüm mükellefleri kapsayacak, 7 gün 24 saat açık olacak, zaman sınırı olmadan işlem yapılacak bir Türkiye Dijital Vergi Dairesi kurulacak. Bununla birlikte dijitalleşen işlemlerle daha etkin ve hızlı sonuçlar alınırken, mükellefleri yoran bürokrasi de ortadan kalkacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz Cuma günü açıkladığı Ekonomi Reformları Paketi'nde vergi ile ilgili çok önemli detaylar yer aldı.
Özellikle dijital vergi dairesi, devrim niteliğinde bir yenilik olacak.
Tüm mükellefleri kapsayacak, 7 gün 24 saat açık olacak, zaman sınırı olmadan işlem yapılacak bir Türkiye Dijital Vergi Dairesi kurulacak.
Bununla birlikte dijitalleşen işlemlerle daha etkin ve hızlı sonuçlar alınırken, mükellefleri yoran bürokrasi de ortadan kalkacak.
İŞTE VERGİ KONUSUNDA GELECEK BAZI YENİLİKLER:
Vergi Usul Kanunu gönüllü uyumu teşvik edilecek şekilde güncellenecek. Vergi uygulamalarında kolaylık sağlanırken, cezalarda uzlaşma genişleyecek.
Elektronik defter ve elektronik belge uygulamalarına dahil edilecek mükellef grupları kademeli olarak artırılacak. Böylece daha çok vatandaş bu kolaylıklardan yararlanma imkanına kavuşacak.
Tüm mükellefleri kapsayacak şekilde 7 gün 24 saat çalışacak 'Türkiye Dijital Vergi Dairesi' uygulaması hayata geçirilecek. Böylece vergi daireleri arasındaki uygulama farklılıkları ortadan kalkacak. Zaman sınırı olmadan işlem yapılabilecek.
Teknolojik yeniliklerden yararlanmaya devam edilecek, 'Dijital Vergi Asistanı' sistemi oluşturulacak.
Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları revize edilecek.
MASRAFLAR AZALACAK
Türkiye Dijital Vergi Dairesi'ne geçilmesiyle yapılacak zaman ve parasal tasarruflar sonucu vergiye uyum maliyetleri azalacak.
Elektronik defter ve elektronik belge uygulamalarına dahil edilecek mükellef gruplarının kademeli olarak artırılarak kayıtlı ekonominin yaygınlaştırılmasına yönelik adımların atılması sağlanmış olacak.