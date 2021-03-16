16 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Emekliye AGİ formülü! 456 TL ek ödeme yapılabilir

Emekliye AGİ formülü! 456 TL ek ödeme yapılabilir

Emekli maaşlarına AGİ ayarı! Her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 ek ödeme alan emekliler, tutarın artırılmasını bekliyor. Formüllerden biri de AGİ’ye eşitlenmesi. Buna göre, emekliler aylık 268-456 lira ek ödeme alabilecek. Halen maaşı bin 554 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme yapılıyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.03.2021
ABONE OL
Emekliye AGİ formülü! 456 TL ek ödeme yapılabilir

Son yıllarda pek çok ek kazanım elde eden emekliler, gözünü kazançlarına çevirirken, yeni talepler gündeme geliyor.

Bunlardan biri de ek ödemeyle ilgili.

Her ay maaşlarının yüzde 4-5'i oranında ek ödeme alan emekliler, bu oranın yükseltilmesini istiyor.

ÇALIŞANLAR GİBİ


Gündeme getirilen formüllerden biri, ek ödemenin çalışanlara ödenen 'ne (AGİ) eşitlenmesi yönünde.

Çalışanlara her ay ödenen AGİ, kişinin evli olup olmamasına, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre 268 ile 456 lira arasında değişiyor.

Bu tutarlar her yıl asgari ücretle birlikte artıyor.

Eğer ek ödeme AGİ'ye eşitlenirse, emekliler de her ay en az 268 lira, en çok 456 lira ek ödeme alacak.

TAKVİM Gazetesi'ni arayan emekliler, "Çalışanlara vergi iadesinin karşılığı olarak uygulanan asgari geçim indirimi 268 liradan başlarken, 2 bin lira aylığı olan emeklinin ek ödemesi 80 lira. Müjde bekliyoruz" diyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA