Emekliye AGİ formülü! 456 TL ek ödeme yapılabilir
Emekli maaşlarına AGİ ayarı! Her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 ek ödeme alan emekliler, tutarın artırılmasını bekliyor. Formüllerden biri de AGİ’ye eşitlenmesi. Buna göre, emekliler aylık 268-456 lira ek ödeme alabilecek. Halen maaşı bin 554 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme yapılıyor.
Son yıllarda pek çok ek kazanım elde eden emekliler, gözünü 2021 kazançlarına çevirirken, yeni talepler gündeme geliyor.
Bunlardan biri de ek ödemeyle ilgili.
Her ay maaşlarının yüzde 4-5'i oranında ek ödeme alan emekliler, bu oranın yükseltilmesini istiyor.
ÇALIŞANLAR GİBİ
Gündeme getirilen formüllerden biri, ek ödemenin çalışanlara ödenen Asgari Geçim İndirimi'ne (AGİ) eşitlenmesi yönünde.
Çalışanlara her ay ödenen AGİ, kişinin evli olup olmamasına, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre 268 ile 456 lira arasında değişiyor.
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Bu tutarlar her yıl asgari ücretle birlikte artıyor.
Eğer ek ödeme AGİ'ye eşitlenirse, emekliler de her ay en az 268 lira, en çok 456 lira ek ödeme alacak.