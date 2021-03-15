İngiliz ve Almanlar diş tedavisi için Türkiye'ye akın etti!
İngiltere ve Almanya'da diş tedavisi için Türkiye'ye akın! Pandemiye karşın 2020’de 100 bin yabancı diş tedavisi için Türkiye’yi seçti. İngilizler, Almanlar başı çekti. Bu yıl ise en az yüzde 15 artış bekleniyor. Kişi başı harcama uçak, konaklama ve diğer tatil harcamalarını da eklediğimizde 10 bin doları geçiyor.
Türkiye'de son 10 yılda 3 kat büyüme performansı gösteren sağlık turizmi, bu yılın ikinci yarısında yeniden atağa kalkmaya hazırlanıyor. Özellikle diş tedavileri öncü rol üstlenmeye hazırlanıyor.
Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı Erkan Uçar, "2020'de diş tedavileri için Türkiye'yi tercih eden yabancıların sayısı 100 bini buldu. Dünyanın yavaş yavaş eski normale dönmesi halinde bu rakamın bu yıl en az yüzde 15 artacağını tahmin ediyoruz" dedi.
İNGİLİZ VE ALMAN İLGİSİ
Turizm ülkesi olmasının, ileri teknolojilere-eğitimli hekimlere sahip bulunmasının ve tedavilerdeki fiyat avantajlarının Türkiye'nin tercih sebebi olmasını sağladığını anlatan Uçar, "Tedavi tercihleri açısından baktığımızda ise estetik diş dolgusu, beyazlatma, implant, ortodonti, estetik lamina, gülüş estetiği ve diş protezleri öne çıkıyor" diye konuştu.
Uçar, dental sağlık turizmi açısından öne çıkan illeri İstanbul, İzmir, Antalya ve Muğla olarak sıraladı.
Diş turizminde Türkiye'yi tercih eden ülkeler arasında İngiltere, Almanya, Hollanda, Fransa, Norveç, Finlandiya ve Arap yarımadası ülkelerinin başı çektiğini vurgulayan Uçar, "Özellikle İngiliz hastalar ülkemizi tercih ediyor. Pandemi sonrası dönem için de ABD hedeflenen ülkelerin başında yer alıyor" ifadesini kullandı.