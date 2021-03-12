"BÜYÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞINDA CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK RAKAMINA ULAŞTIK"

Yaptıkları çalışmalar sonucunda Türkiye'nin küçükbaş hayvan sayısında Avrupa'da birinci, büyükbaş sayısında ise ikinci sırada bulunduğunu dile getiren Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Son üç yılda; Büyükbaş hayvan varlığımızı yüzde 5,4 artışla, 18,2 milyon başa yükselterek Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaştık. Küçükbaş hayvan varlığımızı ise yüzde 17,3 artışla, 54,1 milyon başa çıkardık. Son 3 yılda 10 Milyon küçükbaşı sürülere kattık. Böylece süt üretimimiz yüzde 4 artışla 23 milyon tona, kırmızı et üretimimiz ise yüzde 7,4 artışla, 1,2 milyon tona ulaştı. Çin'e süt ve süt ürünleri ile kanatlı eti ve ürünleri ihracatına başladık. Tüm bu yapılan çalışmaların sonucunda, canlı hayvan ve hayvansal ürün dış ticaretinde 2019 yılında 585 Milyon Dolar, 2020 yılında ise yüzde 24 artış ile 727 Milyon Dolar dış ticaret fazlası verdik."

"TARIM SEKTÖRÜ 2020 YILINDA YÜZDE 4,8 BÜYÜDÜ"

Geçen yıl pandemiye ilaveten ciddi bir meteorolojik kuraklık yaşandığını ifade eden Pakdemirli, tüm bu olumsuzluklara rağmen tarım sektörünün 2020 yılında yüzde 4,8 büyüdüğünü ve son 3 yılın en yüksek büyüme rakamına ulaştığını dile getirdi.

Tarımsal hasılanın bir önceki yıla göre yüzde 20 artışla 333,3 milyar liraya yükseldiğini belirten Pakdemirli, "Ülkemiz; tarımsal hasılada Avrupa'da lider, Dünya'da ilk 10 içindedir. Tarım ve gıda ürünleri ihracatımız; 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla 20,7 Milyar Dolara, tarımda dış ticaret fazlamız ise yüzde 9 artışla 5,5 Milyar Dolara yükseldi. Sulama alanında yaptığımız büyük yatırımlar sayesinde meteorolojik kuraklığa rağmen, toplam bitkisel üretimiz 9 Milyon ton ilave artışla 126 Milyon tona ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı" dedi.