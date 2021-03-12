Bakan Pekcan duyurdu! Yeni Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu yürürlüğe girdi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tüketicileri yakında ilgilendiren ürün güvenliği konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pekcan, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nun bugün yürürlüğe girdiği açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile geri çağırmayı zorunlu hale getirdik, e-ticareti piyasa gözetimi ve denetimi kapsamına aldık.

Ürün sorumluluğu tazminatını hayata geçirdik. Uygunsuz bir üründen kaynaklı zararlarda firma, zarar görene tazminat ödemekle yükümlü kılındı.

Uygunsuz ürünün asıl sorumlusunu bulma konusunda önemli bir adım attık. İzlenebilirlik, kayıt dışılığın azaltılmasına da katkı sağlayacak."



