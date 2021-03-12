Memur ve emekli için kazanç masası! Milyonlar çıkacak sonucu bekliyor
Milyonlar emekli ve memur için yapılacak olan toplu sözleşme görüşmelerini bekliyor. 3.1 milyon memur ve 2.2 milyon emekli için pazarlık masası Ağustos'ta kurulacak. Ocak zammı enflasyon farkıyla yüzde 7.33'e çıkan, Temmuz'da da yüzde 3 zam ve ilk 6 aylık TÜFE yüzde 3'ü aşarsa fark alacak olan memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşmede 2022-2023 yıllarının yol haritası çizilecek.
Memur ve memur emeklilerinin gözü bu yıl yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinde. 3.1 milyon memur ve 2.2 milyon emekli için pazarlık masası Ağustos'ta kurulacak.
Ocak zammı enflasyon farkıyla yüzde 7.33'e çıkan, Temmuz'da da yüzde 3 zam ve ilk 6 aylık TÜFE yüzde 3'ü aşarsa fark alacak olan memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşmede 2022-2023 yıllarının yol haritası çizilecek.
Pazarlık masasında 2 yıllık zam oranları belirlenirken, mali ve sosyal haklarla ilgili talepler de karara bağlanacak.
Memur konfederasyonları hazırlıklara başlarken, memurlar ve emeklilerden de pek çok talep geliyor.
İşte bazı talepler:
MEMURLAR NE İSTİYOR?
■ BAYRAM ikramiyesi kamu görevlilerine de ödensin.
■ 3600 ek gösterge kapsamı genişletilerek hayata geçirilsin.
■ SÖZLEŞMELİ personel kadroya geçirilsin.
■ GELİR vergisinde yıl boyu yüzde 15 sabit oran uygulansın ya da yüzde 15'i aşan kısım kamu işverenince karşılansın.
■ EMEKLİ ikramiyesinin hesabına 1 tam yılı aşan süreler de dahil edilsin.
■ AİLE yardımına ekstra artış yapılsın.
EMEKLİLER NE İSTİYOR?
■ MEMURLAR gibi her ay aile yardımı verilsin.
■ ÜCRETSİZ toplu taşıma için yaş sınırı kaldırılsın.
■ BAYRAM ikramiyeleri artırılsın.
■ AYNI unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi amacıyla; düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilsin.
■ KAMU kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yüzde 50 indirimle yararlanma imkanı sağlansın.
- Emekli aylığı bağlanabilmesi için gerekli olan koşulları yaş koşulu dışında sağlayarak kendi isteği ile görevinden ayrılanlar Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlandırılsın.