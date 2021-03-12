Influencer Çağrı Dayı: “İç Sesim” adlı kitabım yakında çıkıyor

Influencer Çağrı Dayı "İç Sesim" adını verdiği kitabında ''Yeni nesil gençlerin hayali olan ''influencerlik'' aslında kolay bir şekilde ulaşılabilecek bir mertebe, sadece iç seslerini dinleyip doğru adım attıkları sürece başarı elbet bir gün gelecektir'' tavsiyelerde bulundu.

Çağrı Dayı, sosyal medya platformlarında yaşadığı deneyimlerden yola çıkarak, kitap yazmaya karar verdiğini ve sosyal medyada başarıya ulaşmanın zor olmadığını şu sözlerle açıklıyor. "Aslında insanlar ilk başta başarıyı kıskandıklarından dolayı kendileri bu başarıya ulaşamayacaklarından zannediyor. Eleştirir, ters psikoloji yapar veya örnekler vererek nasıl başaracağız ki? Bize şans gülmez, boş ver uğraşma şeklinde cümleler sarf edip karşısındaki insanı yolundan çevirmeye çalışır. Aslında bunun tek sebebi vardır. Onu söyleyen insan kendisi başaramayacağı için kendinden başka kimsenin de başarmasını istemez. Çünkü insanoğlu olarak kıskanç varlıklarız. Başarılar paylaşılmak istenmiyor. Ancak ben yazdığım kitabımla nasıl başardığımı anlatacağım."

Birçok kurumsal marka ile işbirliklerinde öne çıkan influencerlar arasında olan Çağrı Dayı "İşte bende bütün bunları kaleme almaya karar verdim. Okuduktan sonra bu işi hayal olarak gören insanların ufkunu açmak için belki bir nebze faydam olur'' açıklamalarında bulundu.

Çağrı Dayı "Sosyal medya platformları, dijital dünyanın önemli parçası haline geldi. Son yıllarda hızla büyüyen ve herkesin günlük zaman geçirdiği mecra haline gelen sosyal medya, markalar için de önemli bir pazar. Ben de bu alanda yaşadığım tecrübelerimden yola çıkarak, gençlere örnek olacak, yol gösterecek bir kitap yazmaya karar verdim. Özellikle sosyal medyadan gelir sağlamak isteyenlere tavsiyem, fark yaratacak çalışmalar yapsınlar. Sosyal medya platformları sınırları olmayan, her alanda kendilerini ifade edebilecekleri bir alan" dedi.