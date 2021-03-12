Başvurular e-Devlet'ten! Girişimci engellilere 65.000 TL!



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlar için 65 bin liraya kadar hibe desteği sağladıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Başvurularda yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Elden veya posta yoluyla aldığımız Engelli Hibe Desteği başvurularını engelli vatandaşlarımızın evlerinden çıkmadan da başvuru yapabilecekleri e-Devlet platformuna taşıyoruz. Bu sayede daha fazla engellimizin girişimciliğine destek olmak istiyoruz."