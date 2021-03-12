12 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Başvurular e-Devlet'ten! Girişimci engellilere 65.000 TL!

Başvurular e-Devlet'ten! Girişimci engellilere 65.000 TL!

Kendi işini kurmak isteyen engelli girişimcilere 65 bin liraya kadar hibe destek sağlanırken, bu imkandan yararlanmak için başvurular kolaylaştırıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , online başvuruları dün itibariyle almaya başladıklarını söyledi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.03.2021
ABONE OL
Başvurular e-Devlet'ten! Girişimci engellilere 65.000 TL!

Kendi işini kurmak isteyen engelli girişimcilere 65 bin liraya kadar hibe destek sağlanırken, bu imkandan yararlanmak için başvurular kolaylaştırıldı.

DÜN BAŞLADI


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlar için 65 bin liraya kadar hibe desteği sağladıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Başvurularda yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Elden veya posta yoluyla aldığımız başvurularını engelli vatandaşlarımızın evlerinden çıkmadan da başvuru yapabilecekleri e-Devlet platformuna taşıyoruz. Bu sayede daha fazla engellimizin girişimciliğine destek olmak istiyoruz."

Bakan Selçuk, online başvuruları dün itibariyle almaya başladıklarını söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA