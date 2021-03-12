Akkuyu Nükleer Enerji Santrali devlete de kazandıracak

Cumhuriyetin 100. yılında enerji üretmeye başlayacak olan Akkuyu Nükleer Santrali'nin önceki gün üçüncü reaktörünün temeli atıldı. Son reaktörün inşasına önümüzdeki yıl başlanacak. Nükleerden ilk enerji 2023'te üretilecek. Santralin tamamı ise 2026'da devreye alınacak. Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesi tam bir inşaat alanına dönmüş durumda… İş makineleri vızır vızır çalışıyor. Kampuste şu anda 11 bin kişi istihdam ediliyor. Bunun 10 bin Türk, kalanı Rus…

İnşaatın en yoğun olduğu dönemde bu sayısı 16 bini bulacak. Sadece işletme döneminde 4 bin kişi çalışacak. Santralde her biri 1.200 megavat kurulu güce sahip 4 reaktör yapılıyor. Hepsi tamamlandığında yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üretilmesi planlanıyor. Bu, Türkiye'nin bugünkü tüketim miktarıyla yüzde 10'unu, İstanbul'un talebinin ise yüzde 90'ını tek başına karşılayacak bir kapasite demek…