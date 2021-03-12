İngiltere'den flaş Türkiye açıklaması! Çok parlak bir gelecek olabilir

Chilcott, aradaki bu farkın olmaması gerektiğinin altını çizerek, "Aramızda daha kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması yapabilirsek, o zaman İngiliz-Türk ticareti ve yatırımı için gerçekten çok parlak bir gelecek söz konusu olacak." diye konuştu.

Pandemi sürecinde alınan derslere dikkati çeken Büyükelçi Chilcott, birçok ülke gibi Birleşik Krallık'ın da Çin'e tedarik konusunda çok bağımlı olduklarını fark ettiğini söyledi.