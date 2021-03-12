Pandemi nedeniyle yazlık bölgelerde nüfus arttı! Markalar yeni mağazalar açtı dükkan kiraları yükseldi

YALIKAVAK'A YOĞUN TALEP

Emlak danışmanlık şirketi Keller Williams Bodrum'un ortaklarından Ayşegül Bacak, "Geçen yıla göre kiralama fiyatları yüzde 40'lara varan oranda arttı" dedi. Coldwell Türkiye Ülke Müdürü Gökhan Taş da sahil kasabalarında ticari gayrimenkullerin metrekare fiyatlarında yüzde 80'lere varan artışlar yaşandığını söyledi. Emlak Danışmanı Sevil Ece Gümüş ise Bodrum'da Konacık'tan Ortakent'e kadar olan alanda yer kalmadığını, en popüler lokasyonun Yalıkavak olduğunu belirtti.





MAĞAZALAR YER BULAMIYOR

PERAKENDECİLER, sahil kasabalarında yer bulamamaktan şikâyetçi… Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, pandemide yazlık kasabalardaki nüfus azalmadığı için bölgedeki mağazaların cirolarının da düşmediğini söyledi. Antalya'dan Kuşadası'na kadar uzanan şeritte yaklaşık 40 mağazası bulunan LC Waikiki'nin Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, bölgede 5-6 yeni mağaza açmayı planladıklarını belirtti. Desa Deri Yönetim Kurulu Başkanı Melih Çelet ise Alanya'da mağaza açmak istediklerini ancak yer bulamadıklarını söyledi.

Sahil şeritlerindeki yerleşim yerlerinde kalıcı nüfus artınca özel okullar da bölgeye akın etmeye başladı. Bahçeşehir Koleji CEO'su Özlem Dağ, "Bodrum'daki okulumuz dolu. Fethiye'ye anaokulu binası yapıyoruz. Serik'te açacağımız kampusle Antalya'da sayımız 7'ye çıkacak" dedi. Yalıkavak Marina Ticari Direktörü Umut Özkan da alışveriş merkezlerinin şu anda önde gelen Türk ve uluslararası markalardan oldukça yoğun talep aldığını belirterek, "Kapasitemizin yüzde 100'e yakın kısmı doldu" diye konuştu.





BAYİLİK İÇİN SIRAYA GİRDİLER

MOBİLYACILAR da sahil şeritlerinden bayilik teklifleri almaya başladı. Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, "Birçok kişi bayilik için başvuru yapıyor" dedi. Bellona Genel Müdürü Mustafa Karamemiş ise bu yıl ülke genelinde açmayı planladıkları 43 mağazanın yüzde 50'sinin Akdeniz ve Ege Bölgesi'ndeki şehirlerde olacağını söyledi.