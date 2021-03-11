Ekonomide reform paketi yarın Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak
Ekonomide reform için beklenen gün yaklaşıyor. Yatırımcıların merakla beklediği ekonomi reform paketi yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul’da açıklanıyor. Reformun şeffaflaşma ve mali disiplin olmak üzere 2 önemli ayağı olacak. Enflasyonla mücadele, yatırımların çok güçlü şekilde teşvik edilmesi, yerli ve yabancı sermayenin desteklenmesi reform paketindeki önemli başlıklar arasında yer alacak. Yatırımcılara vergi indirimleri, bedelsiz arsa temini, ucuz kredi gibi olanakların sunulacağı pakette, borçlara yeni ertelemelerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Pakette makroekonomik istikrar politikaları kapsamında enflasyon ve cari açıkla mücadele, finansal sektör ve kamu maliyesi konularına öncelik verilecek.
Yatırımcıların merakla beklediği ekonomi reform paketi yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'da açıklanıyor.
Reformun şeffaflaşma ve mali disiplin olmak üzere 2 önemli ayağı olacak.
Enflasyonla mücadele, yatırımların çok güçlü şekilde teşvik edilmesi, yerli ve yabancı sermayenin desteklenmesi reform paketindeki önemli başlıklar arasında yer alacak.
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Yatırımcılara vergi indirimleri, bedelsiz arsa temini, ucuz kredi gibi olanakların sunulacağı pakette, borçlara yeni ertelemelerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.