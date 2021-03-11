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Son dakika: Bakan Varank açıkladı! O markanın telefonları Türkiye'de satılacak

Son dakika haberleri... 'nin 'deki fabrikasına değinen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Önümüzdeki aydan itibaren bu fabrikada üretilen telefonlar Türkiye'de satılmaya başlanacak." açıklamasında bulundu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.03.2021 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021
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Son dakika: Bakan Varank açıkladı! O markanın telefonları Türkiye'de satılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de test üretimine başlayan Çinli dev teknoloji markası Xiaomi'nin İstanbul Avcılar'daki akıllı telefon fabrikasını ziyaret etti.

Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikasına değinen Bakan Varank, "Önümüzdeki aydan itibaren bu fabrikada üretilen telefonlar Türkiye'de satılmaya başlanacak." açıklamasında bulundu.

Bakan Varank fabrika hakkındaki açıklamalarına şu ifadelerle devam etti;

"Burada tam kapasiteyle üretime geçildiğinde 2 bin vatandaşımız istihdam imkanı bulacak. Önümüzdeki aydan itibaren bu fabrikada üretilen telefonlar Türkiye'de satılmaya başlanacak."

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