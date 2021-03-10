10 Mart 2021, Çarşamba
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THY'den filtre açıklaması: Hastane standartlarında koruma sağlıyor

Son dakika haberine göre uçaklarında kullanılmaya başlanan HEPA filtreler sayesinde kabin içinde hastane standartlarında korunma sağlandığı bildirildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.03.2021 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021
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THY'den filtre açıklaması: Hastane standartlarında koruma sağlıyor

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, hastane standartlarındaki HEPA filtrelerin kabin içindeki hava partiküllerini yüzde 99 arındırdığı belirtildi.

Açıklamada, "Uçaklarımızdaki HEPA filtreler hastane standartlarında koruma sağlıyor. HEPA filtrelerin her 3 dakikada bir kabin havasını yenilediği ve arındırdığı seyahatlerinizi güvenle gerçekleştirebilirsiniz." ifadesi kullanıldı.

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