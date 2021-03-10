10 Mart evde bakım maaşı yattı mı? Engelli ve yaşlıların bakımı için ailelere verilen evde bakım yardımından yüz binlerce kişi faydalanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, engelli ve yaşlıların sıcak yuvalarından ayrılmadan en iyi şekilde bakımının sağlanması amacıyla verilen evde bakım yardımının mart ayı ödemeleri için araştırmalar sürüyor. Peki, 10 Mart evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Güncel liste yayımlandı mı? İşte haberin detayları...

10 MART EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

2021 Mart ayı evde bakım yardımı ödemeleri henüz başlamadı. Evde bakım maaşı ödemeleri her ay düzenli olarak ayın 15'i ile 30'u arasında yapılıyor.

Mart ayı ödemeleri başladığında güncel listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.