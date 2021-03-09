Harekete geçildi! Vergi borcu olana lisans yok

MALI ALMAKTAN VAZGEÇERSE ÜÇ KATI FAZLA FAİZ ÖDEYECEK

İhalede kazanan, malı almaktan vazgeçerse mevcut yasaya göre yıllık yüzde 5 oranında faiz ödemek zorunda kalıyor. Yapılacak değişiklikle yüzde 15'lik tecil faizi uygulaması getiriliyor. Bu da cezanın üç katına çıkacağı anlamına geliyor.

İkinci ihalede malı alan kişi daha sonra bundan vazgeçerse ikinci ihale bedeli, diğer zararlar ve tecil faizi oranında faiz alınarak malın ikinci ihale alıcısına verilecek. Bu durumda dahi mal birinci defa kendisine ihale olunan kişinin cezasını ortadan kaldırmayacak.

Menkul ve gayrimenkul malların elektronik ortamda satışına imkân sağlanıyor. Bu şekilde, satıştan daha çok kişinin haberdar olması amaçlanıyor.