Halkbank'tan kadın girişimciye yeni destek! 100.000 TL...

Osman Arslan, KOSGEB eğitimini tamamlamış ve 30 yaşını doldurmamış genç kadın girişimci esnaf ve sanatkarlar için 100 bin, en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olup ustalık belgesi ile ilgili meslek kolunda son 1 yıl içerisinde kendi adına işletme kuran kadın girişimci esnaf ve sanatkarlar içinse 225 bin lira limitli, sıfır faizli kredi kullanma imkanı sunduklarını söyledi.

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