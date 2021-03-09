09 Mart 2021, Salı
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Bankalar yarışa girdi: Emekliye 1.600 TL'ye kadar promosyon

Bankaların promosyon yarışı tam gaz devam ediyor. , , , ... Maaşa göre 500- 625-750 lira olan taban promosyon, özel bankaların kampanyalarıyla bin 600 liraya kadar çıktı. İşte 2021 yılında bankaların emeklilere verdiği promosyon miktarı...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.03.2021
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Bankalar yarışa girdi: Emekliye 1.600 TL'ye kadar promosyon

Emeklilere, dul ve yetimlere bankalardan promosyon fırsatı sürüyor.

3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar ikinci promosyonunu alırken, yeni emekliler de imkandan yararlanıyor.

Maaşa göre en az 500, 625, 750 lira ödenirken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar daha da artıyor.

: 31 Mart'a kadar maaşını taşıyanlara 850, 1.050, 1.250 lira.

: 675, 850, 1.000 lira.

: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

GARANTİ BBVA: Ek ürün koşulu olmadan, maaşa göre 800, 1.000, 1.200 lira.

: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

: Ek koşul olmadan maaşa göre 675, 850, 1.000 lira.

: Maaşa göre 750, 875, 1.000 lira.

: Maaşını taşıyanlara 1.000, 1.300, 1.600 lira.

: Maaşını taşıyanlara 700, 1.000, 1.300 lira. Ayrıca 1.500 liralık kredi kartı alışverişine 300 lira bonus.

: Maaşını taşıyanlara ve 2 otomatik fatura ödeme talimatı verenlere maaşa göre 1.000, 1.300, 1.600 lira.

: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

SAĞLIK DESTEĞİ DE VERİLİYOR

Bankalar promosyonun yanı sıra emeklilere hizmette de yarışıyor.

Şubelerde öncelikli hizmet, ATM'lerde özel menü, gibi kolaylıklar sağlanırken; tüm ATM'lerden para çekme, ücretsiz havale-EFT, kredi kartı aidat muafiyeti, özel faiz oranı imkanları da dikkat çekiyor.

Maaşı 2 gün erken çekme, anlaşmalı markalara indirim gibi fırsatlar da bulunuyor.

Özel asistans hizmeti ile ücretsiz tıbbi danışmanlık ve ambulans imkanı sunan bankalar da var.

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