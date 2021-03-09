Bankalar yarışa girdi: Emekliye 1.600 TL'ye kadar promosyon
Bankaların promosyon yarışı tam gaz devam ediyor. Akbank, Halkbank, Denizbank, Fibabank... Maaşa göre 500- 625-750 lira olan taban promosyon, özel bankaların kampanyalarıyla bin 600 liraya kadar çıktı. İşte 2021 yılında bankaların emeklilere verdiği promosyon miktarı...
Emeklilere, dul ve yetimlere bankalardan promosyon fırsatı sürüyor.
3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar ikinci promosyonunu alırken, yeni emekliler de imkandan yararlanıyor.
Maaşa göre en az 500, 625, 750 lira ödenirken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar daha da artıyor.
İŞ BANKASI: Maaşa göre 750, 875, 1.000 lira.
QNB FİNANSBANK: Maaşını taşıyanlara 1.000, 1.300, 1.600 lira.
ŞEKERBANK: Maaşını taşıyanlara 700, 1.000, 1.300 lira. Ayrıca 1.500 liralık kredi kartı alışverişine 300 lira bonus.
TEB: Maaşını taşıyanlara ve 2 otomatik fatura ödeme talimatı verenlere maaşa göre 1.000, 1.300, 1.600 lira.
VAKIFBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.
ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.
SAĞLIK DESTEĞİ DE VERİLİYOR
Bankalar promosyonun yanı sıra emeklilere hizmette de yarışıyor.
Şubelerde öncelikli hizmet, ATM'lerde özel menü, gibi kolaylıklar sağlanırken; tüm ATM'lerden para çekme, ücretsiz havale-EFT, kredi kartı aidat muafiyeti, özel faiz oranı imkanları da dikkat çekiyor.
Maaşı 2 gün erken çekme, anlaşmalı markalara indirim gibi fırsatlar da bulunuyor.