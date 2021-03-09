Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu: Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı’nı 2 ay süreyle uzatıyoruz

SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı.

Sosyal medya hesabından flaş bir açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"2 AY SÜREYLE UZATIYORUZ"

Bakan Selçuk, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz." müjdesini verdi.







