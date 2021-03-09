09 Mart 2021, Salı
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Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu: Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı’nı 2 ay süreyle uzatıyoruz

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu: Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı’nı 2 ay süreyle uzatıyoruz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve 'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.03.2021 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021
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SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı.

Sosyal medya hesabından flaş bir açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"2 AY SÜREYLE UZATIYORUZ"

Bakan Selçuk, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz." müjdesini verdi.

Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı uzatıldı NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ VE FESİH KISITI UZATILDI




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