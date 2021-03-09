Pandemide istihdamı koruma hamlesi

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz." dedi. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı. .

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz." dedi. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.