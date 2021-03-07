Kentsel dönüşüme devlet garantisi! 3 ana finansman modeli

Hükümet, Türkiye genelinde 6.7 milyon riskli yapıyı bir an önce dönüştürmek için kolları sıvadı. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yeni bir hamle daha geldi. Evini dönüştürmek isteyen vatandaşa sağlanan ucuz maliyetli kredi desteği artırıldı. Anlaşmalı bankalarla yapılan protokol çerçevesinde kredi üst limiti 125 bin liradan 200 bin liraya çıkarıldı.

Bakanlık şimdi de dönüşümü hızlandıracak ve vatandaşların mağduriyetini önleyecek yeni bir finansman modelini devreye aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, güçlendirme, yerinde dönüşüm ve alansal dönüşüm için geçerli olacak bu modelde Emlak Katılım Bankası'nın garantör olacağını açıkladı.