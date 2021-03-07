Doları olanlara flaş uyarı! Piyasalarda Mart oynaklığı başladı! Dolar düşecek mi?

PİYASA KURALLARI

Borsa İstanbul'a son bir yılda 1 milyon yeni yatırımcı geldi. Bu yatırımcıların önemli bir kesimiyse sanal ortamda gezinip tavsiyeler alıyor, farkında olmadan belli hisselere yönlenirken kısa sürede yüksek kazanç beklentisine giriyor. Oysaki alıcı ve satıcının olduğu yerde piyasa kuralları işler. Piyasa kuralı ise nettir ve burada herkes kazanmak ister. Bu nedenledir ki bireysel yatırımcılar iyi niyetle de olsa verilen tavsiyeleri sorgulamaksızın işlem yapmaması doğru olandır. Neticede borsa "kısa günün kârı" mantığı ile hareket edilecek bir mecra değildir. Böyle bir yaklaşım gereksiz stresi de beraberinde getirecektir.