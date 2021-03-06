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Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu açıkladı! Ödemeler başladı

Son dakika haberine göre , yükseköğrenim öğrencilerinin mart ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 06.03.2021 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021
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Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu açıkladı! Ödemeler başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin mart ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, bugün başlayan burs ve kredi ödemelerinin 10 Mart'a kadar TC kimlik numarasının son rakamına göre hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Kimlik numaralarının sonu 0 olanlar bugün, 2 olanlar yarın, 4 olanlar 8 Mart, 6 olanlar 9 Mart, 8 olanlar ise 10 Mart'ta ödemelerini alabilecek.

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