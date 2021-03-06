Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu açıkladı! Ödemeler başladı
Son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin mart ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.
EKONOMİ AA
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin mart ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.
Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, bugün başlayan burs ve kredi ödemelerinin 10 Mart'a kadar TC kimlik numarasının son rakamına göre hesaplara yatırılacağını bildirdi.