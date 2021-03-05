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Rus vatandaşlarının Türkiye'deki tatil talebinde artış

 vatandaşlarının 'de tatile yönelik talebi, yeni normalle birlikte artışa geçti. 'nden (ATOR) yapılan açıklamada, Türkiye'nin turistik illerinde kafe ve restoranların açıldığı, hafta sonları uygulanan kısıtlamaların ise kısmen iptal edildiğine işaret edildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.03.2021
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Rus vatandaşlarının Türkiye'deki tatil talebinde artış

Rus vatandaşlarının Türkiye'de tatile yönelik talebi, yeni normalle birlikte artışa geçti. Rusya Tur Operatörleri Birliği'nden (ATOR) yapılan açıklamada, Türkiye'nin turistik illerinde kafe ve restoranların açıldığı, hafta sonları uygulanan kısıtlamaların ise kısmen iptal edildiğine işaret edildi. Önlemlerin kısmen kaldırılmasının, Rus turistlerin Türkiye'de tatil talebine olumlu yansıdığının belirtildiği açıklamada, şöyle denildi: "Sektör yetkilileri, kısıtlamaların kısmen de olsa kaldırılmasının Türkiye'ye yapılan tur satışlarını olumlu yönde etkilediğini ifade ediyor."

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