05 Mart 2021, Cuma
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Erken emeklilik bekleyenlere güzel haber! Artık mümkün

emeklilik bekleyenlere güzel haber var! Milyonların yüzünü güldüren ile primler için yapılandırma, dondurma ya da ihya imkanları sağlanırken; bu yollar çok sayıda kişiye de emeklilik fırsatı doğurdu. Prim borcunu ödeyerek ya da geçmişte dondurulan primlerini ihya ederek emekli olabilecek vatandaşlar, 1 Şubat’a kadar başvurusunu yaptı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.03.2021
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Erken emeklilik bekleyenlere güzel haber! Artık mümkün

Milyonların yüzünü güldüren ile primler için yapılandırma, dondurma ya da ihya imkanları sağlanırken; bu yollar çok sayıda kişiye de emeklilik fırsatı doğurdu.

Prim borcunu ödeyerek ya da geçmişte dondurulan primlerini ihya ederek emekli olabilecek vatandaşlar, 1 Şubat'a kadar başvurusunu yaptı.

600

MAAŞINLA ÖDE!


Şimdi sıra ödemelere geldi. Yapılandırmada peşin ödeme ve ilk taksit 31 Mart'a kadar yatırılacak.

Emekli olunması için ödemenin tamamlanması gerekecek.

Ödemede zorlananlar için ise kredi imkanı var.

Yapılandırma ya da ihya ile emekli olabilecek durumda olan ve başvurusunu yapanlar, , ve 'tan kredi kullanabilecek.

Kredinin geri ödemesi emekli aylığından yapılacak.

FAİZ ORANI 1.60


Krediden, doğum ve askerlik borçlanması ile emekli olabilecekler de yararlanacak.

Sigortalılar, 31 Mart'a kadar ilgili bankalardan aylık 1.60 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecek.

Kredi desteğinden yararlanmak isteyenlerin 'dan alacakları emekli olabileceklerine dair yazıyla bankalara gitmeleri yeterli.

BÜYÜK İNDİRİM
YAPILANDIRMA NE GETİRDİ?:


Gecikme ceza ve faizleri silindi, bunun yerine Yİ-ÜFE üzerinden hesaplama yapıldı. 31 Mart'a kadar peşin ödeme yapanlar, Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ını ödemeyecek.

İHYA NE SAĞLADI?:


Normalde durdurulan hizmet süreleri güncel prim tutarından ihya edilirken, yapılandırma kapsamında borcun doğduğu tarihteki anapara ile enflasyon farkı isteniyor. Örneğin; 2009- tarihleri arasını ihya için ödenecek tutar 29 bin 621 liradan yapılandırmada 8 bin 977 liraya kadar düşecek.

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