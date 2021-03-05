Türkiye’ye giriş normalleşiyor!



Buna göre Rusya ve BDT ülkelerinden 2021 yılında toplam 10 milyon turist getirilmesi hedefleniyor. Sadece Antalya'ya 5 milyon Rus getirilmesi planlanıyor. Ege için 1.5 milyon Rus turist planlanırken, İstanbul için hedef ise 1 milyon olarak belirlendi.