Milyonlara dev destek! Hibe imkanı getirildi
Devletten milyonlara dev destek! Kendi işinin patronu olmak isteyen gençlere, engellilere, eski hükümlülere devletten hibe destek imkanı var. Bunun için projeyi hazırlayıp başvurmak yeterli.
İŞ FİKRİ OLANA 200 BİN TL: TÜBİTAK, girişimcilere 1512 Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı ile 200 bin liraya varan geri ödemesiz destek sağlıyor. Akıllı ulaşım, enerji ve temiz teknolojiler, akıllı üretim sistemleri, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme olmak üzere 6 alandaki iş fikri başvuruları kabul ediliyor. Destek için çağrıya çıkılıyor. İş fikri olanlar, başvuru süresi içinde uygulayıcı kuruluşlara başvuruyor. Programa üniversiteden 1 yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler, yüksek lisans veya doktora öğrencileri, lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini en çok 10 yıl önce almış kişiler başvurabiliyor.
ENGELLİYE 65 BİN TL: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engellilerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere 65 bin liraya varan destek veriyor. Bu destekten yararlanmak için iş gücünün en az yüzde 40'ından yoksun olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek ve girişimcilik eğitim sertifikası almak gerekiyor.
KADINLARA 5 BİN TL MİKROKREDİ
Kendi işini kurup el emeğiyle üretim yaparak ailesine destek olmak isteyen kadınlar için Türkiye İsrafı Önleme Vakfı teminatsız, kefaletsiz kredi imkanı sunuyor. 5 bin liraya varan tutarda verilen kredi 1 yıllık olup, haftalık taksitlerle 48 haftada geri alınıyor. Faiz uygulanmıyor. Mikro kredi için bir iş fikri olan ve 5 kadından oluşan bir grup oluşturmak gerekiyor.