Türk kadını dev şirketlerin tepesinde! Milyar dolarlık şirketleri idare ettiler
Uluslararası firmalar yönetici koltuklarını Türk kadınlarına emanet ediyor. Milyar dolarlık büyüklükleri yöneten Türk kadınları, başarılarıyla örnek gösteriliyor.
Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi ve Avrupa CEO'su olarak görev yapan Serpil Timuray, grubun Çeşitlilik ve Dahiliyet Komitesi'ne 2013'ten beri başkanlık ediyor. Timuray, "2025'e yılına kadar tüm dünyada kadınlar için en iyi işveren olmayı amaçlıyoruz. 2030'a kadar yönetim ve liderlik rollerindeki kadın çalışan oranımızı yüzde 40'a yükseltmeyi hedefliyoruz" diyor.
SERRA AKÇAOĞLU - Citibank EMEA Bölgesi Çok Uluslu Şirketler Başkanı
CITIBANK EMEA Bölgesi Çok Uluslu Şirketler Başkanı olarak görev yapan Serra Akçaoğlu, bu kapsamda 51 ülkeden sorumlu bulunuyor.
PINAR ABAY - ING Grubu Global İcra Kurulu Üyesi
Pazar Liderleri Bölgesi olan Hollanda, Belçika ve Lüksemburg ülkelerinden sorumlu olarak görev yapıyor. Abay, "Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadını güçlendirme konusunda yürütülen çalışmaları desteklemek benim için çok önemli" açıklaması yapıyor.
ÖZLEM FİDANCI - Philips Ev Aletleri Global Pazarlar Başkanı
Şirketin global operasyonlarında en üst düzey pozisyonda bulunan kadın yöneticisi. Philips Türkiye'de çalışan kadın yöneticilerin yüzde 76'sının yurt dışı sorumluluğu bulunuyor. 2019 ve 2020'de 9 yönetici yurt dışındaki pozisyonlara geçiş yaptı, bunların da 3'te 1'i kadın.
AYLİN SOMERSAN COQUI - Allianz SE Risk Direktörü
ALLIANZ'A 2002 yılında katılan ve pek çok görevde bulunan Aylin Somersan Coqui, halen Allianz SE Risk Direktörü olarak görev yapıyor.
BEYZA KAPU - Loreal Dijitalden Sorumlu Başkan
2006'da Loreal Türkiye'de çalışmaya başlayan Beyza Kapu, 2018'den bu yana Loreal'ın global dijital operasyonlarını yönetiyor. Loreal Dijitalden Sorumlu Başkan olarak görev yapan Kapu, Fransa merkez ofisinde çalışıyor.
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HAFİZE GAYE ERKAN
ABD'deki First Republic Bank'ın başkanlık koltuğunda Hafize Gaye Erkan oturuyor. Birçok finans şirketinde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2014 yılında First Republic Bank'a geçen Erkan, 4 yıldır başkanlık görevini yürütüyor.
PINAR ÖNEY BİLSEL - Nestle Global Dijital ve Sosyal Medya Hizmetleri Liderliği
2007'de Nestle Türkiye bünyesine katılan Pınar Öney Bilsel, geçtiğimiz yıl Nestle Global Dijital ve Sosyal Medya Hizmetleri Liderliği'ne atandı.
HAFİZE GAYE ERKAN
ABD'deki First Republic Bank'ın başkanlık koltuğunda Hafize Gaye Erkan oturuyor. Birçok finans şirketinde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2014 yılında First Republic Bank'a geçen Erkan, 4 yıldır başkanlık görevini yürütüyor.
PINAR ÖNEY BİLSEL - Nestle Global Dijital ve Sosyal Medya Hizmetleri Liderliği
2007'de Nestle Türkiye bünyesine katılan Pınar Öney Bilsel, geçtiğimiz yıl Nestle Global Dijital ve Sosyal Medya Hizmetleri Liderliği'ne atandı.