Türk kadını dev şirketlerin tepesinde! Milyar dolarlık şirketleri idare ettiler







AVRUPA ONLARDAN SORULUYOR

Oya Öngör, P&G Avrupa Ev Bakım Kategorisi'nden Sorumlu Başkan Yardımcısı. Elvan Önal da P&G Avrupa Kumaş Bakım Kategorisi'nden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

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