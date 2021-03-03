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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı! Detayları canlı yayında aktardı

Son dakika: Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı! Detayları canlı yayında aktardı

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Giriş: 03.03.2021 11:22
Güncelleme:03.03.2021 11:26
Son dakika haberi... Merakla beklenen Şubat ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre Şubat ayında enflasyon oranı (TÜFE) yıllık %15,61, aylık %0,91 olarak gerçekleşti. Ayrıntıları A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı

Son dakika haberi... Merakla beklenen Şubat ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre Şubat ayında enflasyon oranı (TÜFE) yıllık %15,61, aylık %0,91 olarak gerçekleşti. Ayrıntıları A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
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Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
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