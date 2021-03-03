Son dakika: Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı! Detayları canlı yayında aktardı

Son dakika haberi... Merakla beklenen Şubat ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre Şubat ayında enflasyon oranı (TÜFE) yıllık %15,61, aylık %0,91 olarak gerçekleşti. Ayrıntıları A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı

Son dakika haberi... Merakla beklenen Şubat ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre Şubat ayında enflasyon oranı (TÜFE) yıllık %15,61, aylık %0,91 olarak gerçekleşti. Ayrıntıları A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.