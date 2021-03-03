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Mısır, Türkiye’nin BM’ye bildirdiği kısa sahanlığından çıktı! Yunan’ı korku sardı

sürpriz bir karara imza atarak 'nin BM'ye bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarına dikkat alarak 18 numaralı parselde ilan ettiği ruhsat ihalesinden çıktı. Mısır'ın bu kararının ardından paniğe kapıldı. , Mısır'a baskı kursa da ’den geri adım gelmedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.03.2021 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021
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Mısır, Türkiye’nin BM’ye bildirdiği kısa sahanlığından çıktı! Yunan’ı korku sardı

ile arasında 'de imzalanan MEB) anlaşması üzerine tartışmalar sürüyor. 'nın "yok" hükmünde gördüğü sözde anlaşma ile Mısır binlerce kilometrelik deniz coğrafyasından vazgeçmişti. Ancak sürpriz bir karara imza atarak, 'nin BM'ye bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarına dikkat alarak 18 numaralı parselde ilan ettiği ruhsat ihalesinden çıktı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Mısır'ın bu kararının ardından Yunanistan paniğe kapıldı. , Mısır'a baskı kursa da Kahire'den geri adım gelmedi. Doğu Akdeniz'deki Kahire-Atina anlaşmazlığı basınında geniş yer buldu.

The Indicator haber portalı konuya ilişkin, "Mısır Doğu Akdeniz'de Türkiye ile anlaşıyor" başlığını attı. Bir başka Yunan haber sitesi ise Mısır'ın, gelecekte Yunan çıkarlarına zarar verecek şekilde deniz bölgelerinin sınırlandırılması konusunda Türkiye ile anlaşmaya vardığını iddia etti.

Ankara ise Kahire yönetiminin attığı adımdan memnun. Diplomatik kaynaklar, Mısır'ın Yunanistan ile imzaladığı anlaşma ile kaybettiği yaklaşık 13 bin kilometrekare MEB alanını hatırlatarak, anlaşmanın gelecekte değişeceğine dikkat çekiyor.

Mısır hükûmetinin bu anlaşmayı bozacağı görüşünü savunan kaynaklar, Mısır'ın Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a verilen tavizlerden rahatsız olduğunu ifade ediyor. Ayrıca Ankara, Mısır'ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarına saygı göstermesini iki ülke arasında olumlu gündeme katkı sağlama yönünde atılmış bir adım olarak değerlendiriyor.

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