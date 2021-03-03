Mısır, Türkiye’nin BM’ye bildirdiği kısa sahanlığından çıktı! Yunan’ı korku sardı

Mısır hükûmetinin bu anlaşmayı bozacağı görüşünü savunan kaynaklar, Mısır'ın Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a verilen tavizlerden rahatsız olduğunu ifade ediyor. Ayrıca Ankara, Mısır'ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarına saygı göstermesini iki ülke arasında olumlu gündeme katkı sağlama yönünde atılmış bir adım olarak değerlendiriyor.

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