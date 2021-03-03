Müjdeli haber Ağrı’dan geldi! Yeni altın rezervi keşfedildi tesis kurulacak

2019'DA 100 bin TL'lik sigorta limitinin 150 bin TL'ye çıkartıldığını hatırlatan Başkan Gülal, "Sigortalı mevduat toplamı 866 milyar TL'ye ulaştı. Yılda 6 milyar TL sigorta primi tahsil eden bir kurum olduk. 65.9 milyar TL'lik rezervimiz var. Rezervimizin sigortalı mevduatı karşılama oranı şu anda 7.6. Dünyada kabul gören oran da yüzde 3 seviyesi. 2001'de TMSF'ye devrolan 26 banka var. Bu bankaların kamuya çözümleme maliyeti 31.5 milyar dolar. Toplam 23.3 milyar dolar tahsilat yaptık. 250 milyon dolarlık daha tahsilat beklentimiz var. Bunun büyük bir kısmını Ataşehir Modern projemizden sağlayacağız. 1023 konutluk inşaat projesi yapıyoruz. 12 Mart'ta lansmanını yapıp, satışa başlamayı hedefliyoruz. Minimum 1.2- 1.3 milyar TL hasılatı Hazine'ye aktaracağız" dedi.