03 Mart 2021, Çarşamba
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Kira ve gelir kaybı desteğiyle esnafa 5.250 TL! Başvurular ay sonuna kadar sürecek

Esnafa 5.250 TL'lik kira ve gelir kaybı desteği... Başkan 'ın imzasıyla yaşama geçirilen 2 milyonun üzerinde esnafın talepte bulunduğu gelir kaybı ve kira desteğine başvurular 31 Mart'a kadar sürecek. Ticaret Bakanı , sadece gelir kaybı desteğine başvuruda bulunan esnaf sayısının 1 milyon 320 bin olduğunu söyledi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.03.2021
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Kira ve gelir kaybı desteğiyle esnafa 5.250 TL! Başvurular ay sonuna kadar sürecek

Başkan 'ın imzasıyla yaşama geçirilen 2 milyonun üzerinde esnafın talepte bulunduğu gelir kaybı ve kira desteğine başvurular 31 Mart'a kadar sürecek.

Ticaret Bakanı , sadece gelir kaybı desteğine başvuruda bulunan esnaf sayısının 1 milyon 320 bin olduğunu söyledi.

Bu kapsamda Şubat ayında esnafa yapılan gelir kaybı desteği 1 milyar 320 milyon lira oldu.

3 aylık dönemde yapılacak ödeme 3 milyar 960 milyon lira olacak.

Yeni başvurularla destek artacak.

Kira ve hibe desteği Şubat ayı ödemeleri yapıldı.

Gelir kaybı desteği 3 ay süreyle 1.000 lira, kira desteği ise büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde 500 lira olarak veriliyor.

KİRA BEYANINI UNUTMAYIN


Kira desteği başvurusunda bulunanların, söz konusu işyerinin aylık kira bedeli, açık adresi ve işyerini kiralayanın kimlik bilgilerini başvuru esnasında beyan etmesi gerekiyor.

Beyanda bulunmayanlara kira desteği ödenmeyecek.

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