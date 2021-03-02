TÜRK LİRASI DEĞER KAZANDI

Dünyada 193 ülke arasında sadece 26 ülkenin 2020'yi ekonomik büyümeyle kapattığını ve Türkiye'nin de bu ülkeler arasında olduğunu yazan Les Echos, turizm ve inşaat sektöründeki dalgalanmalara rağmen düşük faiz nedeniyle salgını fırsata çevirdiğini aktardı.

Ekonomik politikalara güvenin arttığını ifade eden gazete, Türk Lirası'nın euro ve dolar karşısında yüzde 15 değer kazandığını ifade etti.

TÜRKİYE GÜVEN TAZELEDİ

Les Echos, Türkiye'nin ekonomi politikalarında yeniden güvenilirlik sağladığını ve güven tazelediğini belirtti.