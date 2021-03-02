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Salgını fırsata çevirdi! Fransız ekonomi gazetesinden Türkiye'ye övgü: Ekonomik daralmayı önleyebilmiş nadir ülkelerden

ekonomi gazetesi , Türk ekonomisinden övgü ile bahsederek, ", 2020 yılında, ekonomik daralmayı önleyebilmiş nadir ülkelerden biri." dedi. Öte yandan dün Kabine Toplantısı'ndan sonra yaptığı açıklamasında, ", dolara karşı yüzde 18, euroya karşı yüzde 16 düzeyinde değer kazanarak gelişmekte olan ülkeler arasında en iyi performansı sağladı. TL değer kaybında değil, bakın değer kazanıyor." ifadelerini kullanmıştı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.03.2021 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021
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Salgını fırsata çevirdi! Fransız ekonomi gazetesinden Türkiye'ye övgü: Ekonomik daralmayı önleyebilmiş nadir ülkelerden

, 2020 yılının 4'üncü çeyreğine (ekim-aralık dönemi) ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı.

TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre; ekonomisi 2020 yılının son çeyreğinde yüzde 5,9 yıl genelinde ise yüzde 1,8 büyüdü.

Büyüme verisi geçen yılın üçüncü çeyreğinde ise yüzde 6,7 olarak açıklanmıştı.

Dünyaca ünlü ekonomi gazetesi , söz konusu gelişme üzerine Türk ekonomisin başarısına yer veren bir haberle okuyucularının karşısına çıktı.

Koronavirüs salgınının vurduğu 2020 yılında, Türkiye'nin ekonomik buhrandan kaçınan birkaç ülkeden biri olduğunu, düşük faiz politikasıyla üçüncü ve dördüncü çeyrekte yaklaşık yüzde 5,9 büyüme yaşadığını ifade eden gazete, 'in ardından en büyük 20 ekonomide bunu başaran tek ülke olduğunu vurguladı.

TÜRK LİRASI DEĞER KAZANDI

Dünyada 193 ülke arasında sadece 26 ülkenin 2020'yi ekonomik büyümeyle kapattığını ve Türkiye'nin de bu ülkeler arasında olduğunu yazan Les Echos, turizm ve inşaat sektöründeki dalgalanmalara rağmen düşük faiz nedeniyle salgını fırsata çevirdiğini aktardı.

Ekonomik politikalara güvenin arttığını ifade eden gazete, 'nın euro ve dolar karşısında yüzde 15 değer kazandığını ifade etti.

TÜRKİYE GÜVEN TAZELEDİ

Les Echos, Türkiye'nin ekonomi politikalarında yeniden güvenilirlik sağladığını ve güven tazelediğini belirtti.

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