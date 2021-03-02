Tarladan markete 4.1 kat fark var! İşte zam şampiyonları
Tarladan markete 4.1 katlık fark dudak uçuklatıyor. Gıdada tarla-market fiyatı arasındaki uçurum sürüyor. En fazla fark 4.1 kat ile lahanada görülürken, marketlerin zam şampiyonu yüzde 30 zamlanan biber oldu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin (TZOB) araştırması, gıdada üretici ve market fiyatları arasındaki uçurumun Şubat'ta da devam ettiğini ortaya koydu.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin (TZOB) araştırması, gıdada üretici ve market fiyatları arasındaki uçurumun Şubat'ta da devam ettiğini ortaya koydu.
Üretici ve tüketici fiyatları arasındaki makasın bir türlü kapanmadığını vurgulayan TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, lahananın 4.1, maydanozun 3.9, patatesin 3.5, elmanın 3.3, süt ve marulun 3.2 kat fazlaya tüketiciye satıldığını söyledi.
2,79 TL OLDU
Bayraktar, üreticide 68 kuruş olan lahananın 2,79 liraya, 50 kuruş olan maydanozun 1,96 liraya, 50 kuruş olan patatesin 1,73 liraya, 2,20 lira olan elmanın 7,18 liraya, 2,74 lira olan sütün 8,89 liraya, satıldığını belirtti.
ZAM ŞAMPİYONLARI
Şubat'ta markette 42 ürünün 29'unda fiyat artışı, 8'inde fiyat azalışı meydana geldiğini anlatan Bayraktar, şöyle konuştu:
"Markette en fazla fiyat artışı yüzde 29.31 ile sivri biberde görüldü. Sivri biberdeki fiyat artışını yüzde 19.92 ile ıspanak, yüzde 15.28 ile portakal, yüzde 15.10 ile limon, yüzde 11.07 ile ayçiçek yağı takip etti."