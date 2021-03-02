02 Mart 2021, Salı
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Tarladan markete 4.1 kat fark var! İşte zam şampiyonları

Tarladan markete 4.1 katlık fark dudak uçuklatıyor. Gıdada tarla-market fiyatı arasındaki uçurum sürüyor. En fazla fark 4.1 kat ile lahanada görülürken, marketlerin zam şampiyonu yüzde 30 zamlanan oldu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin (TZOB) araştırması, gıdada üretici ve market fiyatları arasındaki uçurumun Şubat'ta da devam ettiğini ortaya koydu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.03.2021
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Tarladan markete 4.1 kat fark var! İşte zam şampiyonları

Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin (TZOB) araştırması, gıdada üretici ve market fiyatları arasındaki uçurumun Şubat'ta da devam ettiğini ortaya koydu.

Üretici ve tüketici fiyatları arasındaki makasın bir türlü kapanmadığını vurgulayan TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, lahananın 4.1, maydanozun 3.9, patatesin 3.5, elmanın 3.3, süt ve marulun 3.2 kat fazlaya tüketiciye satıldığını söyledi.

2,79 TL OLDU


Bayraktar, üreticide 68 kuruş olan lahananın 2,79 liraya, 50 kuruş olan maydanozun 1,96 liraya, 50 kuruş olan patatesin 1,73 liraya, 2,20 lira olan elmanın 7,18 liraya, 2,74 lira olan sütün 8,89 liraya, satıldığını belirtti.

ZAM ŞAMPİYONLARI


Şubat'ta markette 42 ürünün 29'unda fiyat artışı, 8'inde fiyat azalışı meydana geldiğini anlatan Bayraktar, şöyle konuştu:

"Markette en fazla fiyat artışı yüzde 29.31 ile sivri biberde görüldü. Sivri biberdeki fiyat artışını yüzde 19.92 ile , yüzde 15.28 ile , yüzde 15.10 ile , yüzde 11.07 ile takip etti."

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