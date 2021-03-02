Tarladan markete 4.1 kat fark var! İşte zam şampiyonları

"Markette en fazla fiyat artışı yüzde 29.31 ile sivri biberde görüldü. Sivri biberdeki fiyat artışını yüzde 19.92 ile ıspanak, yüzde 15.28 ile portakal, yüzde 15.10 ile limon, yüzde 11.07 ile ayçiçek yağı takip etti."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN