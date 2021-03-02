Milyonlar merakla bekliyordu: Emekliye 4.500 TL!
Emekliye 4.500 TL... Emekli aylığını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzerinin, mevcut emekliler için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Talepler kabul edilirse, emekliler 3 maaş avans alabilecek. Böylece maaşlarından kesilecek toplu bir para alabilecekler.
Son yıllarda pek çok kazanım elde eden emeklilerin hem gelir artırıcı hem de nakit desteği içeren talepleri var.
Bu talepler arasında avans da öne çıkıyor.
Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzerinin, mevcut emekliler için de uygulanması talep ediliyor.
NAKİT DESTEĞİ
Emekliler, "Eğer avans hayata geçerse nakit ihtiyaçlarımızı kolayca karşılarız. Hem faizsiz olması hem de küçük taksitlerle geri ödenecek olmasıyla bizleri rahatlatır. Müjde bekliyoruz" diyor.
Avansın tutarının da 3 maaş kadar olması talep ediliyor.
Eğer beklentiler gerçekleşirse, emekliler nakit destek ihtiyacı olduğunda SGK'ya yazılı başvurarak avans isteyebilecek.
Emeklilere en düşük ödemenin bin 500 lira olduğu dikkate alındığında, en az 4 bin 500 lira avans imkanı olacak.
Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek.
AVANS FIRSATI BEKLENİYOR