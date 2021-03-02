Türkiye pandemiye rağmen destan yazdı! Dünya üçüncüsüyüz

TEDBİRLER ETKİSİNİ GÖSTERDİ

2020'de esnaf ve KOBİ'ler başta olmak üzere özellikle sanayide üretimin devamı için birçok tedbir hayata geçirildi. Kamu bankalarının sağladığı finansman da özellikle tüketim tarafında ertelenen talebi canlandırdı. İşçi ve işverenleri koruyan teşvikler devreye alındı, yardımlar artırıldı.

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