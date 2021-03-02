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Türkiye pandemiye rağmen destan yazdı! Dünya üçüncüsüyüz

pandeminin dünya ekonomisini yerle bir ettiği 2020'de, Hazine ve Maliye eski Bakanı döneminde alınan önlemlerin etkisiyle pozitif büyüyen üç ülkeden biri oldu. Türkiye son çeyrekte yüzde 5.9, 2020'de ise yüzde 1.8 büyüdü. Türkiye ekonomisi ilk defa 5 trilyon lirayı geçti. Son çeyrekte 'den sonra en fazla büyüyen ülke olan Türkiye, 'nin zirvesinde yer aldı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.03.2021
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Türkiye pandemiye rağmen destan yazdı! Dünya üçüncüsüyüz

Türkiye pandeminin dünya ekonomisini yerle bir ettiği 2020'de, Hazine ve Maliye eski Bakanı döneminde alınan önlemlerin etkisiyle pozitif büyüyen üç ülkeden biri oldu.

son çeyrekte yüzde 5.9, 2020'de ise yüzde 1.8 büyüdü.

Türkiye ekonomisi ilk defa 5 trilyon lirayı geçti.

Son çeyrekte 'den sonra en fazla büyüyen ülke olan Türkiye, 'nin zirvesinde yer aldı.

Türkiye, 2020 genelinde ise dünya üçüncüsü oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "2021'de temel önceliğimiz fiyat istikrarının sağlanması" dedi.

TEDBİRLER ETKİSİNİ GÖSTERDİ
2020'de esnaf ve KOBİ'ler başta olmak üzere özellikle sanayide üretimin devamı için birçok tedbir hayata geçirildi. Kamu bankalarının sağladığı finansman da özellikle tüketim tarafında ertelenen talebi canlandırdı. İşçi ve işverenleri koruyan teşvikler devreye alındı, yardımlar artırıldı.

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