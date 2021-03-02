Türkiye pandemiye rağmen destan yazdı! Dünya üçüncüsüyüz
Türkiye pandeminin dünya ekonomisini yerle bir ettiği 2020'de, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak döneminde alınan önlemlerin etkisiyle pozitif büyüyen üç ülkeden biri oldu. Türkiye son çeyrekte yüzde 5.9, 2020'de ise yüzde 1.8 büyüdü. Türkiye ekonomisi ilk defa 5 trilyon lirayı geçti. Son çeyrekte Çin'den sonra en fazla büyüyen ülke olan Türkiye, OECD'nin zirvesinde yer aldı.
Türkiye pandeminin dünya ekonomisini yerle bir ettiği 2020'de, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak döneminde alınan önlemlerin etkisiyle pozitif büyüyen üç ülkeden biri oldu.
Türkiye son çeyrekte yüzde 5.9, 2020'de ise yüzde 1.8 büyüdü.
Türkiye ekonomisi ilk defa 5 trilyon lirayı geçti.
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TEDBİRLER ETKİSİNİ GÖSTERDİ
TEDBİRLER ETKİSİNİ GÖSTERDİ
2020'de esnaf ve KOBİ'ler başta olmak üzere özellikle sanayide üretimin devamı için birçok tedbir hayata geçirildi. Kamu bankalarının sağladığı finansman da özellikle tüketim tarafında ertelenen talebi canlandırdı. İşçi ve işverenleri koruyan teşvikler devreye alındı, yardımlar artırıldı.