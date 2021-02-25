AVRUPA'NIN EN BÜYÜK HAVACILIK GÜCÜ



Yazıda, araştırma sonucuna göre Avrupa'da en büyük havacılık gücünün "Türkiye" olduğu vurgulandı.

Seyahat Editörü Simon Calder, yazısında koronavirüs salgınının rekabet ve güven koşullarını değiştirdiğine dikkat çekerek, Türkiye'nin havacılık sektöründe yakaladığı liderliğin kalıcı hale gelebileceğini belirtti.