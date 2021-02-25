The Independent yazdı! "Türkiye havacılıkta lider pozisyona geldi" | İlk sırada İstanbul Havalimanı yer alıyor
Türkiye’nin havacılık sektöründeki zirve yolculuğu sürüyor. İngiltere merkezli The Independent gazetesi, Türkiye'nin havacılık sektöründe Avrupa'nın lideri haline geldiğini yazdı. Araştırma sonuçlarının da yer aldığı dikkat çeken yazıda, Türkiye'nin havacılık sektöründe yakaladığı liderliğin kalıcı hale gelebileceğinin altı çizildi. Araştırma sonucuna göre, listenin ilk sırasında İstanbul Havalimanı yer alıyor.
İngiltere merkezli The Independent gazetesinde, 2020 yılının Nisan ve Aralık ayları arasında 400'den fazla havaalanındaki yolcu istatistiklerinin incelendiği bir yazı yayımlandı.
AVRUPA'NIN EN BÜYÜK HAVACILIK GÜCÜ
Yazıda, araştırma sonucuna göre Avrupa'da en büyük havacılık gücünün "Türkiye" olduğu vurgulandı.
Seyahat Editörü Simon Calder, yazısında koronavirüs salgınının rekabet ve güven koşullarını değiştirdiğine dikkat çekerek, Türkiye'nin havacılık sektöründe yakaladığı liderliğin kalıcı hale gelebileceğini belirtti.
İSTANBUL HAVALİMANI İLK SIRADA
Araştırma sonucuna göre, listenin ilk sırasında İstanbul Havalimanı yer alıyor.
SABİHA GÖKÇEN 5. SIRADA
İstanbul'u Moskova'dan 2 havalimanı takip ediyor. Sabiha Gökçen Havalimanı da listede beşinci sırada bulunuyor.