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The Independent yazdı! "Türkiye havacılıkta lider pozisyona geldi" | İlk sırada İstanbul Havalimanı yer alıyor

Türkiye’nin havacılık sektöründeki zirve yolculuğu sürüyor. İngiltere merkezli gazetesi, Türkiye'nin havacılık sektöründe Avrupa'nın lideri haline geldiğini yazdı. Araştırma sonuçlarının da yer aldığı dikkat çeken yazıda, Türkiye'nin havacılık sektöründe yakaladığı liderliğin kalıcı hale gelebileceğinin altı çizildi. Araştırma sonucuna göre, listenin ilk sırasında yer alıyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.02.2021 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021
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The Independent yazdı! Türkiye havacılıkta lider pozisyona geldi | İlk sırada İstanbul Havalimanı yer alıyor

İngiltere merkezli gazetesinde, 2020 yılının Nisan ve Aralık ayları arasında 400'den fazla havaalanındaki yolcu istatistiklerinin incelendiği bir yazı yayımlandı.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK HAVACILIK GÜCÜ

Yazıda, araştırma sonucuna göre Avrupa'da en büyük havacılık gücünün "Türkiye" olduğu vurgulandı.

Seyahat Editörü , yazısında koronavirüs salgınının rekabet ve güven koşullarını değiştirdiğine dikkat çekerek, Türkiye'nin havacılık sektöründe yakaladığı liderliğin kalıcı hale gelebileceğini belirtti.

İSTANBUL HAVALİMANI İLK SIRADA

Araştırma sonucuna göre, listenin ilk sırasında yer alıyor.

SABİHA GÖKÇEN 5. SIRADA

İstanbul'u Moskova'dan 2 havalimanı takip ediyor. da listede beşinci sırada bulunuyor.

THY bir kez daha Avrupa'nın zirvesinde! THY BİR KEZ DAHA AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE!

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