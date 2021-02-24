Son dakika: Merkez TL'de zorunlu karşılık oranını artırdı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık oranlarını Türk Lirası yükümlülükler için artırdı.



Değişiklik yapılan tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeye göre; Türk Lirası zorunlu karşılık oranları mevduat/katılım fonu, vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar ve 3 aya kadar (3 ay dahil) vadeli yüzde 6'dan yüzde 8'e, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli yüzde 4'ten yüzde 6'ya, 1 yıla kadar vadeli yüzde 2'den yüzde 4'e, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli yüzde 1'den yüzde 3'e, çıkarıldı.

Yatırım bankaları için fonları için yüzde 6'dan yüzde 8'e, diğer yükümlülükler 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli yüzde 6'dan yüzde 8'e, 3 yıla kadar (3 yıl dahil) vadeli yüzde 3,5'ten yüzde 5,5'e, 3 yıldan uzun vadeli yüzde 1'den yüzde 3'e çıkarıldı.

ZORUNLU KARIŞILIK NEDİR?



Zorunlu karşılık, diğer adıyla munzam karşılık; mevduat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak Merkez Bankası'nda bulundurmak zorunda oldukları mevduatların oranıdır. Bu oran enflasyon ve büyüme arasındaki tercihe göre Merkez Bankası tarafından belirlenir.

SON ADIM NE ANLAMA GELİYOR?

Zorunlu karşılık oranının artırılması ile para arzı zınırlandırılmış, piyasadan TL çekilmiş olur. Bu adım ile talep enflasyonunun önüne geçilmeye çalışılır.