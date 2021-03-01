Karar belli oluyor: Emekliye 461 TL!

Bağ- Kur borcu olup da başvuru yapmayanların prim borçları Sosyal Güvenlik Kurumu'nca otomatik olarak silindi, bu borçlara ilişkin hizmet süreleri de donduruldu. Borcu silinenlerden emekliliğe hak kazananların aylıkları bu ay başlıyor.

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