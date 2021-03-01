01 Mart 2021, Pazartesi
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BOTAŞ'tan doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam

Doğal gazda mart ayında geçerli olacak fiyat tarifelerinde konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarında yüzde 1 zam yapıldı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.03.2021
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BOTAŞ'tan doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, mart ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, şubatta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1289 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1442 lira olarak belirlendi.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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