Kadınlara 15 destek birden: En az 12.979 TL ödenecek
Anneye en az 12.979 TL'lik yardım yapılacak. Ülkemizde kadınların iş hayatında yer alması için pek çok destek devrede. Çoğunluğu nakdi olmak üzere 15 destek öne çıkıyor. İlk çocuğunu dünyaya getiren asgari ücretli için de, emzirme ödeneği: 225 TL, doğum yardımı: 300 TL, iş göremezlik ödeneği: 8.904 TL, yarı zamanlı çalışma desteği: 3.550,34 TL ile toplamda 12.979,34 TL'lik yardım veriliyor.
Ülkemizde kadınların iş hayatında yer alması için pek çok destek devrede. Çoğunluğu nakdi olmak üzere 15 destek öne çıkıyor.
İSTİHDAM TEŞVİĞİ: Personel alınırken kadın seçilirse teşvik uzuyor.
İŞ KURANA 10 BİN TL İLAVE KATKI: KOSGEB, kadın girişimcilere her bir performans dönemi için 5 bin lira ilave destek sağlıyor. 10 bin lira ilave destek alınabiliyor.
KAZANCA VERGİ YOK: İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden, evlerde imal ettikleri ürünleri işyeri açmaksızın satanlar, bu yıl 240 bin liranın aşılmaması koşuluyla vergiden istisna tutuluyor.
600 TL DOĞUM YARDIMI: Doğum yapan her kadına ilk çocuk için 300, ikinci için 400 ve üçüncü için ise 600 lira ödeniyor.
ANNEYE İZİN İMKANI: Kadınlar doğumdan önce ve sonra 8'er hafta izin hakkına sahip. Ayrıca günde 1.5 saatlik süt izni var. 6 aya kadar ücretsiz izin hakkı da bulunuyor.
DOĞUM İZNİNDE EN AZ 8.904 TL: Analık izninin kullanıldığı 16 haftada geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. En az 8 bin 904 lira ödeniyor, tutar maaşa göre değişiyor.
OKUL ÇAĞINA KADAR YARIM GÜN İŞ: Anneler tüm izinlerini kullandıktan sonra isterse çocuk mecburi ilköğretim çağına gelene kadar kısmi çalışma yapabiliyor. Bu sürede yarım maaş ödeniyor.
225 TL SÜT PARASI: Anneye 225 lira emzirme ödeneği veriliyor.
6 YIL ERKEN EMEKLİLİK: Borçlanmayla her çocuk için 720, 3 çocuk için 2160 gün kazanıyor.
ENGELLİ ÇOCUĞU OLANA ERKEN MAAŞ: Bakıma muhtaç malul çocuğu olanların ödedikleri prim gün sayılarına dörtte biri kadar gün ekleniyor. Yaş şartı da geriye çekiliyor.
İŞYERİNDE DESTEK: 100-150 kadın çalışanı olan işyerlerinde emzirme odası açılması gerekiyor.
325 EURO BAKICI PARASI: İşverenlerin kadın çalışanlara yaptığı kreş yardımında asgari ücretin yüzde 50'sine kadar olan kısım gelir vergisinden istisna tutuluyor. Ankara, İstanbul, İzmir'de 0-24 aylık çocuğu olan sigortalı annelere aylık 325 euro bakıcı desteği sağlanıyor.