Borç yapılandırmasında süre bugün doluyor!

BAĞ-KUR'LUYA AYLIK MART AYINDA

BORÇLULARA birçok avantaj sağlayan yapılandırmada, Bağ-Kur primleri için, dondurma, ihya kolaylığı da getirildi. Vatandaşlar borcundan kolayca kurtulduğu gibi 5 puanlık indirimden de yararlanacak.

Bağ-Kur borcu olup da başvuru dilekçesi vermeyenlerin prim borçları Sosyal Güvenlik Kurumu'nca otomatik olarak silindi. Daha önceden dilekçe vermeyip de koşulları sağlayanların aylıkları mart ayından itibaren başlatılıyor.