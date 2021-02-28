Türk'ün olmadığı tek bir ülke kalmadı! Tonga'ya da ayak bastık
Corona’dan kaçan iki Türk aile Butan ve Tonga’ya taşındı. 208 devletin yer aldığı dünyada Türk’ün olmadığı hiçbir ülke kalmadı. Türk Milleti, bin yıl önce Orta Asya’dan göçe başladı. Zamanla Avrupa, Amerika ve Afrika’ya yayıldı.
Corona'dan kaçan iki Türk aile Butan ve Tonga'ya taşındı. 208 devletin yer aldığı dünyada Türk'ün olmadığı hiçbir ülke kalmadı.
Türk Milleti, bin yıl önce Orta Asya'dan göçe başladı. Zamanla Avrupa, Amerika ve Afrika'ya yayıldı.
Pandemi başladığında 206 ülkede Türk vardı. Son bir yılda Butan ve Tonga'ya da iki Türk aile taşındı.
Böylece dünyanın 208 ülkesi Türkler'le tanıştı. "Bize her yer Türkiye" sloganı lafta kalmadı.
208 ÜLKEDEYİZ
TÜrk milleti, bin yıl önce Orta Asya'dan göçe başladı. Zamanla Avrupa, Amerika ve Afrika'ya kadar yayıldı. Son iki ülkeye de çıkarma yaptı. Böylece dünyadaki 208 ülkede Türkler varlığını gösterdi. Birleşmiş Milletler'e üye 198 ülke olsa da aslında yeryüzünde 208 ülke var. Geçtiğimiz yıla kadar 206 ülkede Türk vatandaşı yaşıyordu. Pandemi ile birlikte Güney Asya ülkesi Butan'a da bir Türk çift yerleşti. Geçtiğimiz ay da Güney Pasifik'te yer alan ve 177 adadan oluşan Tonga Krallığı'nda da bir Türk gidince, "Bize her yer Türkiye" oldu. 99 bin nüfusu olan Tonga'da 17 farklı ülke vatandaşı yaşıyor. Yurt dışında yaşayan Türkler'in sayısı 2020'de 7 milyona yaklaştı. Bunlardan 3.9 milyonu çifte vatandaş. Yurt dışındaki Türkler'in yüzde 46'sı Türkiye'de doğdu. Yurt dışında yaşayan Türkler'in yüzde 43'ü evli.
Türkiye, dünyadaki irili ufaklı 208 ülkenin hepsinde boy gösterdi. Son olarak Tonga ve Butan'a yerleşti
KİM NEREDE?
- Almanya: 2 milyon 700 bin
- Fransa: 600 bin
- Hollanda: 330 bin
- ABD: 320 bin
- Yunanistan: 158 bin
- Suudi Arabistan: 141 bin
- Avusturya: 139 bin
- Belçika: 133 bin
TONGA