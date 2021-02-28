28 Şubat 2021, Pazar
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Pegasus uçtu! Bir şişe su 19 lira

Uçaklarda maliyeti azaltmak ve kazancı artırmak için türlü yollar bulan 'ya ait şimdi 19 TL'lik su ile gündem oldu. Daha önce rötarlarıyla şikayetlere konu olan ve valizlerden fazla para alan uçak içi ikramları da kazanca dönüştürmüştü. Üstelik fahiş fiyatla satılan ikramlar yolcuların büyük tepkilerine yol açmıştı. Son olarak bir küçük şişe içme suyunu 19 TL'ye satmaya başlayınca sosyal medyada vatandaşın gündemine yeniden oturdu.

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Giriş Tarihi: 28.02.2021
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Pegasus uçtu! Bir şişe su 19 lira

Uçaklarda maliyeti azaltmak ve kazancı artırmak için türlü yollar bulan 'ya ait Pegasus Havayolları şimdi 19 TL'lik su ile gündem oldu. Daha önce rötarlarıyla şikayetlere konu olan ve valizlerden fazla para alan Pegasus uçak içi ikramları da kazanca dönüştürmüştü.

Üstelik fahiş fiyatla satılan ikramlar yolcuların büyük tepkilerine yol açmıştı. Son olarak bir küçük şişe içme suyunu 19 TL'ye satmaya başlayınca sosyal medyada vatandaşın gündemine yeniden oturdu.

Vatandaşlar hem tepki gösterdi hem de esprili mesajlar attılar.

- Bu parayla bir damacana su alıyorum. Teşekkürler
- 19 TL'ye su satmak keriz silkeleme yöntemlerinden birisi galiba
- Pandemide uçamadılar. Zararı sudan çıkartıyorlar
- Artık işin suyu çıktı. Ayıp 3 liralık suyu 19 liraya satıyorlar
- Havalanınca suyun fiyatı da havalanmış...

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