Pegasus uçtu! Bir şişe su 19 lira

Uçaklarda maliyeti azaltmak ve kazancı artırmak için türlü yollar bulan Ali Sabancı'ya ait Pegasus Havayolları şimdi 19 TL'lik su ile gündem oldu. Daha önce rötarlarıyla şikayetlere konu olan ve valizlerden fazla para alan Pegasus uçak içi ikramları da kazanca dönüştürmüştü.