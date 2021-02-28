İşte yeni imar planının detayları!

YENİ İMAR PLANININ DETAYLARI

* Hak sahipleri ve müteahhit firmaların mağduriyetinin giderilmesi amaçlanarak, 1. Etap'ta planlama çalışması yapıldı.

* Plan ile geçmişten beri yaşanan mülkiyet sorunlarının çözülmesi ve kaçak yapılaşmanın önlenmesi amaçlanıyor.

* Konut ve ticaret alanlarında daha önce alınan ruhsatlar geçerli. Planın lehte olan hükümleri kullanılabilecek ancak mevcut iskân edilebilir alan artırılamayacak.

* Konut+ticaret alanlarının yüzde 30'u ticaret, yüzde 70'i konut olarak kullanılacak.