26 Şubat 2021, Cuma
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Dijital para savaşı! Bill Gates Bitcoin'i kötüledi

Bill 'ten açıklaması... 'un kurucusu , birimi Bitcoin'in transferininde, bugüne kadar bilinenden en yüksek düzeyde elektrik harcandığını vurgulayarak, bu durumun çevre için zararlı olduğunu ve iklime zarar verdiğini iddia etti. Şimdiye kadar hiç Bitcoin almadığını belirten Gates, aşı gibi yatırımlara yöneldiğini açıkladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.02.2021
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Dijital para savaşı! Bill Gates Bitcoin'i kötüledi

Sosyal iletişim platformu Clubhouse üzerinden düzenlenen bir söyleşi sırasında, bugüne kadar hiç almadığını açıklayan , kendisinin aşı gibi, somut yatırımları tercih ettiğini söyledi.

"YÜKSEK DÜZEYDE ELEKTRİK HARCANIYOR"

Gates, kripto madenciliğinde aşırı elektrik kullanıldığına işaret ederek, "Bitcoin'in transferinde, bugüne kadar bilinen en yüksek düzeyde elektrik harcanıyor. Eğer bu yeşil enerjiyse ve diğer kullanım alanların için fazlaysa, o zaman belki sorun olmayabilir" dedi.

GATES KENDİ DİJİTAL PARA BİRİMİNİ GELİŞTİRİYOR

Kendisinin, Bitcoin konusunda kuşkucu olarak görülmesine karşın, enerji bağlamındaki yaklaşımı konusunda ilişkili görmediğini vurgulayan Gates, bununla birlikte, vakfının, "çok düşük transfer ücreti" olacak kendi birimini geliştirmekte olduğunu söyledi.

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