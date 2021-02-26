Dijital para savaşı! Bill Gates Bitcoin'i kötüledi
Bill Gates'ten Bitcoin açıklaması... Microsoft'un kurucusu Bill Gates, dijital para birimi Bitcoin'in transferininde, bugüne kadar bilinenden en yüksek düzeyde elektrik harcandığını vurgulayarak, bu durumun çevre için zararlı olduğunu ve iklime zarar verdiğini iddia etti. Şimdiye kadar hiç Bitcoin almadığını belirten Gates, aşı gibi yatırımlara yöneldiğini açıkladı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gates, kripto para madenciliğinde aşırı elektrik kullanıldığına işaret ederek, "Bitcoin'in transferinde, bugüne kadar bilinen en yüksek düzeyde elektrik harcanıyor. Eğer bu yeşil enerjiyse ve diğer kullanım alanların için fazlaysa, o zaman belki sorun olmayabilir" dedi.
GATES KENDİ DİJİTAL PARA BİRİMİNİ GELİŞTİRİYOR
Kendisinin, Bitcoin konusunda kuşkucu olarak görülmesine karşın, enerji bağlamındaki yaklaşımı konusunda ilişkili görmediğini vurgulayan Gates, bununla birlikte, vakfının, "çok düşük transfer ücreti" olacak kendi dijital para birimini geliştirmekte olduğunu söyledi.