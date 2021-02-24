Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Stratejik hedefimizin AB'ye tam üyelik

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan AB ile ilişkiler konusunda bir son dakika açıklaması yaptı. Bakan Pekcan Türkiye'nin hedefinin AB'ye tam üyelik olduğunu ifade etti.

İşte Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamasından öne çıkanlar:

"Her fırsatta stratejik hedefimizin AB'ye tam üyelik olduğunun altını çiziyoruz. AB ile ilişkilerimize bu anlayış içinde yaklaşıyoruz.

Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif bir gündem için fırsat mevcut. Bunun için çalışmaya hazırız.

Türkiye-AB ilişkilerinde oluşturulacak pozitif gündemin kilit unsurlarından biri, Gümrük Birliği'nin güncellenmesidir."