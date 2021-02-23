Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan normalleşme müjdesi

Bakan Elvan, TİSK yönetimiyle ekonomik reform gündemi ve işgücü piyasasının Kovid-19 sonrası döneme hazır olması için fikir alışverişinde bulunduklarını açıkladı. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve beraberindeki heyetle görüşmesini değerlendiren Elvan, "Ekonomik reform gündemi ile iş gücü piyasamızın pandemi sonrası döneme hazır olması için fikir alışverişinde bulunduk. Atacağımız adımları sosyal taraflarla istişare içinde belirleyeceğiz" diye konuştu.