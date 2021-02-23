Anneye erken emeklilik imkanı! Bu fırsatı atlamayın

5. ANNENİN AVANTAJI NEDİR?

Kadınlar çalışmadıkları günleri çalışmış gibi hem de toplu olarak satın almış olur. Böylece 3 çocuğu olan bir anne 6 yıllık, yani 2160 günlük primi çalışmadan satın alıp emeklilik hesabında kullanabilir.