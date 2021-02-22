Emekliye 414 TL zam! Artış için iki formül var
Son dakika haberine göre; Emeklilere her ay ödenen ek ödemenin artırılması gündemde. 2 formül var. AGİ’ye eşitlenirse 268-456 lira aralığına çıkacak. Ya da maaşın yüzde 10’u olacak, 414 liraya varan avantaj sağlayacak...
Emekliler, her ay maaşlarının yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında ek ödeme alıyor.
Ek ödemenin oranı, maaşı bin 554 lira 72 kuruşun altında olanlarda yüzde 5, üstünde olanlarda yüzde 4 olarak uygulanıyor.
Emekliler, vergi iadesinin yerine getirilen ek ödemenin günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor. 2 farklı formül gündemde.
Çalışanlara ödenen Asgari Geçim İndirimi'ne (AGİ) eşitlenmesi ya da yüzde 10'a çıkarılması...
ÇALIŞAN GİBİ
Çalışanlara her ay ödenen AGİ, evli olup olmamasına, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre 268,31 ile 456,13 lira arasında değişiyor.
Eğer ek ödeme AGİ'ye eşitlenirse, emekliler de her ay en az 268,31, en çok 456,13 lira ek ödeme alacak.
6 bin 908 lira 35 kuruş olan en yüksek maaşı alan emekliye 276,33 lira yerine 690,84 lira ek ödeme verilecek.
ARTIŞ İÇİN 2 FORMÜL VAR